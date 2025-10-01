ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання 5 ракет і безпілотників на шістьох локаціях.

Військові уточнюють, що цієї ночі РФ атакувала територію України 49-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - РФ).

"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – резюмували ПС ЗСУ.