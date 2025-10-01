ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони
Станом на 09:30 1 жовтня українська ППО знешкодила 44 ворожих БПЛА з 54 засобів повітряного нападу
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", – йдеться в повідомленні.
Водночас зафіксовано влучання 5 ракет і безпілотників на шістьох локаціях.
Військові уточнюють, що цієї ночі РФ атакувала територію України 49-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - РФ).
"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – резюмували ПС ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе