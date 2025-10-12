У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
У ніч на 11 жовтня в російському Смоленську після оголошення повітряної тривоги через атаку дронів пролунали вибухи поблизу авіаційного заводу
Про це повідомляють Astra і OSINT-фахівець Blinzka.
OSINT-фахівець провів геолокаційний аналіз відео, в якому визначили точне місце розташування оператора 54.81031, 32.05208 та напрям знімання. Аналіз показав, що підняття диму відбувалося зі сторони авіаційного заводу.
Смоленський авіаційний завод потрапив під санкції ЄС, України та низки інших країн через виробництво високоточних ракет Х-59 і компонентів до крилатих ракет Х-101, які Росія застосовує для ударів по Україні. Підприємство також бере участь у виготовленні безпілотників, літаючих мішеней, агрегатів для фронтової авіації та легкомоторних літаків різного призначення.
- 11 жовтня 2025 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", що розташований у Республіці Башкортостан (РФ).
