У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59

Про це повідомляють Astra і OSINT-фахівець Blinzka.

OSINT-фахівець провів геолокаційний аналіз відео, в якому визначили точне місце розташування оператора 54.81031, 32.05208 та напрям знімання. Аналіз показав, що підняття диму відбувалося зі сторони авіаційного заводу.

Смоленський авіаційний завод потрапив під санкції ЄС, України та низки інших країн через виробництво високоточних ракет Х-59 і компонентів до крилатих ракет Х-101, які Росія застосовує для ударів по Україні. Підприємство також бере участь у виготовленні безпілотників, літаючих мішеней, агрегатів для фронтової авіації та легкомоторних літаків різного призначення.