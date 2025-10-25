У сучасній війні велика територія РФ вже не дає переваги, це більше недолік, - генерал армії США Кларк

Про це в етері Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Можливості для ударів по нових цілях. Ось у чому виклик. Росія також стикається зі своїми проблемами. Колись велетенська територія була її перевагою, бо загарбники не могли впоратися з її масштабом. У сучасній війні ця територія вже не дає тієї самої переваги. Навпаки, вона перетворюється на недолік, оскільки дедалі більше російських ресурсів доводиться витрачати на протиповітряну оборону, щоб зупиняти глибинні удари", - пояснив Кларк.

Генерал наголосив, що ЗСУ обрали правильну стратегію, коли завдають ударів по нафтохімічному сектору РФ. Адже, знищення цих обʼєктів значно послаблює можливості Росії продовжувати війну високої інтенсивності.

"Поки що більшість зусиль, здається, ефективно спрямована проти нафтохімічного комплексу. Це розумний крок. Він нагадує стратегічні атаки, які Сполучені Штати та Великобританія визнали найефективнішими проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Сучасні збройні сили потребують нафти, газу та мастильних матеріалів. Атакуючи ці ресурси, ви б’єте в саме серце здатності ворога вести війну. Різниця в тому, що коли союзники діяли так у Другій світовій, за цими ударами йшло наземне вторгнення, тож кампанію підтримували лише протягом обмеженого часу. Ми не знаємо, які часові рамки для операцій в Україні", - додав він.