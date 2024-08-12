У Сумській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждала 9-річна дитина
Російські окупанти атакували Сумську громаду керованими авіаційними бомбами. Унаслідок цього постраждала 9-річна дитина
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Зокрема, окупанти завдали два удари по Сумській громаді керованими авіабомбами. Унаслідок цього травмувалася дитина 9 років.
- Цього ж дня армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району.
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