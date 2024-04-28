У Telegram поширюють фейк про нібито евакуацію на Полтавщині: ДСНС спростувала інформацію

Про це повідомляє ДСНС.

"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", - йдеться у повідомленні.

Натомість пресцентр ДСНС заявляє, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Там також закликали українців не довіряти сумнівним джерелам інформації.