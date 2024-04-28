У Telegram поширюють фейк про нібито евакуацію на Полтавщині: ДСНС спростувала інформацію
У мережі шириться фейкова інформація від ДСНС про нібито проведення евакуації з низки населених пунктів Полтавської області через ракетні обстріли РФ
Про це повідомляє ДСНС.
"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", - йдеться у повідомленні.
Натомість пресцентр ДСНС заявляє, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Там також закликали українців не довіряти сумнівним джерелам інформації.
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