У вересні закінчиться термін не тільки ультиматуму Путіну від Трампа, - Портников

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Сьогодні найголовніше - що військове співробітництво партнерів з Україною продовжується. Ми починаємо думати про моделі того, як ця співпраця та допомога Україні буде діяти після того, коли закінчиться пакет допомоги від США, який Україна отримує сьогодні. Я постійно нагадую, що це саме той пакет допомоги, який був ухвалений конгресом США за президентства Джо Байдена. Гроші з цього пакета завершуються", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що питання посилення допомоги Україні має бути розглянуто Дональдом Трампом після того, як Путін не погодиться на ультиматум президента США.

"Зараз ми з вами маємо абсолютно чітко сказати, що далі йде очевидна ситуація, повʼязана з майбутнім розвитком подій навколо допомоги Україні. Зараз модель подальшої допомоги України обговорюється на багатьох рівнях. Через ті 50 днів, які Дональд Трамп відвів Путіну, закінчиться не тільки ультиматум російському диктатору. Трампу доведеться говорити про ситуацію з тим, що відбувається з Путіним, і з тим, що відбувається з допомогою Україні. Це найважливіший момент про який ми маємо говорити. Допомога Україні має розглядатись після того, як завершаться кошти з того пакета, за яким сьогодні Україна отримує зброю. Те, що я бачу зараз, - це пошук того, як Україні будуть допомагати", - додав він.