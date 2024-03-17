У Вільнюсі поховали першого загиблого у війні проти РФ литовського добровольця
У суботу, 16 березня, у Вільнюсі відбулась церермонія прощання із першим загиблим на війні РФ проти України латвійським добровольцем Іноземного легіону Тадасом Тумасом
Про це повідомляє LRT.
23 лютого загинув на війні РФ проти України загинув перший литовський доброволець Тадас Тумас з позивним "Велетень".
Останки Тумаса були перевезені до Литви після церемонії прощання в Києві. На церемонії в українській столиці були присутні побратими загиблого та українські військовослужбовці.
За даними видання, прощання з Тумасом у Вільнюсі відбулось у церкві Святого Ігнатія, храмі Військового ординаріату Литви, після чого похоронна процесія вирушила на кладовище.
Церемонію прощання з бійцем також відвідав президент Литви Ґітанас Науседа.
"З глибоким сумом прощаємося з литовським волонтером Тадасом Тумасом, який загинув на полі бою, допомагаючи Україні захищати свою свободу, - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х. - Щодня в Україні гинуть солдати. Кожен день затримки військової допомоги коштує людських життів. Дякуємо за службу, герої".
Довідково: Тумас служив у 92-й бригаді Збройних Сил України. За словами його колеги, керівника інструкторської місії в Україні Острів Зміїний, Сігітаса Маляускаса, Тадас Тумас був мінометником, але також виконував обов’язки водія, стрільця і розвідника.
Фото: Футбольний клуб "Žalgiris"
У загиблого залишилася дружина, яка працює перекладачем у видавництві, та двоє маленьких дітей.
- 16 березня стало відомо, що 37-річний німецький військовий із позивним Штефан загинув в Україні під час бойових дій. Імовірно, він потрапив під російський артилерійський обстріл.
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