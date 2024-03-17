У Вільнюсі поховали першого загиблого у війні проти РФ литовського добровольця

Про це повідомляє LRT.

23 лютого загинув на війні РФ проти України загинув перший литовський доброволець Тадас Тумас з позивним "Велетень".

Останки Тумаса були перевезені до Литви після церемонії прощання в Києві. На церемонії в українській столиці були присутні побратими загиблого та українські військовослужбовці.

За даними видання, прощання з Тумасом у Вільнюсі відбулось у церкві Святого Ігнатія, храмі Військового ординаріату Литви, після чого похоронна процесія вирушила на кладовище.

Церемонію прощання з бійцем також відвідав президент Литви Ґітанас Науседа.

"З глибоким сумом прощаємося з литовським волонтером Тадасом Тумасом, який загинув на полі бою, допомагаючи Україні захищати свою свободу, - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х. - Щодня в Україні гинуть солдати. Кожен день затримки військової допомоги коштує людських життів. Дякуємо за службу, герої".

Довідково: Тумас служив у 92-й бригаді Збройних Сил України. За словами його колеги, керівника інструкторської місії в Україні Острів Зміїний, Сігітаса Маляускаса, Тадас Тумас був мінометником, але також виконував обов’язки водія, стрільця і розвідника.

Фото: Футбольний клуб "Žalgiris"

У загиблого залишилася дружина, яка працює перекладачем у видавництві, та двоє маленьких дітей.