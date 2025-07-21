У Вінниці помер один із працівників заводу, який РФ атакувала 16 липня

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

"Вінниця продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки 16 липня. Тоді під удар потрапили кілька цивільних підприємств, зокрема два великих заводи. І найстрашніше: було травмовано вісім працівників, один з яких помер у лікарні", - написав він.

За його словами, серйозних пошкоджень зазнав індустріальний парк — "Кластер холодильного обладнання". Тут на новітньому заводі GreenCool з 2018 року виготовляли промислове обладнання.

Також міський голова нагадав, що внаслідок атаки було пошкоджено виробничі цехи польського заводу Barlinek, який спеціалізується на підлогових покриттях, переважно для експорту.

"Обидва заводи не мали жодного відношення до військової продукції чи замовлень. Ніколи. На них працювало понад дві тисячі людей — цивільних, багато жінок. Чимало з них втратили роботу", - написав Моргунов.

Він зазначив, що влада надала техніку для ліквідації наслідків, допомагає відновити документи та знайшла приміщення для збереження вцілілого майна. Особливу увагу приділяють працевлаштуванню працівників, які втратили роботу — понад 10 підприємств міста вже запропонували близько 500 вакансій. Інформацію передано у відділ кадрів GreenCool, щоб кожен охочий міг знайти нове місце роботи.