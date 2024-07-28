У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться", - заявив Плетенчук.

За його словами, якщо РФ все ж таки наважиться застосувати ракети з Середземного моря, тоді повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО.