У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря
Російська армія технічно може випустити крилаті ракети "Калібр" з ракетоносіїв у Середземному морі. Проте для цього вони мають порушити повітряний простір країн НАТО
Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться", - заявив Плетенчук.
За його словами, якщо РФ все ж таки наважиться застосувати ракети з Середземного моря, тоді повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО.
- На ранок неділі, 28 липня, в Чорному морі присутній один ворожий корабель - він є носієм крилатих ракет "Калібр".
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