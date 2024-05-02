У ВМС розповіли, як назвали два естонські катери, передані Україні
До складу національного флоту України ввели два катери, передані Естонією: їх назвали на честь українського міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого найближчий до Естонської Республіки
Про це інформують ВМС ЗСУ.
Вказано, що на катерах "Рені" та "Ірпінь", які раніше мали назви Р01 "Roland" і Р02 "Risto", підняли військово-морські пропори ЗСУ. У церемонії взяли участь командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, військові моряки та делегація Естонії на чолі з командувачем естонських ВМС комодором Юрі Саскою.
"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", - йдеться у повідомленні.
Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання, у тому числі, із захисту цивільного судноплавства.
- 26 квітня Естонія у координації з Данією передали Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів.
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