У ВМС розповіли, як назвали два естонські катери, передані Україні

Про це інформують ВМС ЗСУ.

Вказано, що на катерах "Рені" та "Ірпінь", які раніше мали назви Р01 "Roland" і Р02 "Risto", підняли військово-морські пропори ЗСУ. У церемонії взяли участь командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, військові моряки та делегація Естонії на чолі з командувачем естонських ВМС комодором Юрі Саскою.

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", - йдеться у повідомленні.

Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання, у тому числі, із захисту цивільного судноплавства.