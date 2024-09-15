У ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни будуть збільшувати логістичне навантаження на Кримський міст
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Кримський міст ще більше почне руйнуватись через необхідність для росіян збільшити логістичне навантаження саме через цей міст
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють - не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути", - повідомив Плетенчук.
За словами речника ВМС ЗСУ, Кримський міст потребує ремонту, а через збільшення логістичного навантаження він ще більше почне руйнуватись.
"Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. В них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись", - наголосив він.
- 10 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що для скорочення проходження вантажних потягів з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи Донецької області загарбники будують нову залізничну гілку
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