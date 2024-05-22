У Вовчанську росіяни вдарили дроном про авто поліції під час евакуації: загинув правоохоронець
У Вовчанську Харківської області росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації. Один правоохоронець загинув, ще один поранений
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що на момент удару поліцейські їхали рятувати цивільних.
"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", - написав Клименко.
За словами очільника МВС, під час евакуації ворожі безпілотники постійно знаходяться у повітрі.
"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - додав Клименко.
- 15 травня росіяни розстріляли трьох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині, двоє з них загинули на місці.
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