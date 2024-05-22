У Вовчанську росіяни вдарили дроном про авто поліції під час евакуації: загинув правоохоронець

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що на момент удару поліцейські їхали рятувати цивільних.

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", - написав Клименко.

За словами очільника МВС, під час евакуації ворожі безпілотники постійно знаходяться у повітрі.

"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - додав Клименко.