У ВР пояснили, як вихід України з Оттавської конвенції може змінити ситуацію на полі бою

Про це з Верховної Ради повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Костенко назвав рішення про вихід з Оттавської конвенції історичним, оскільки воно надасть Україні інструмент для захисту, тому що Росія, використовує протипіхотні міни, а Оттавська конвенція не давала Києву можливості повною мірою використовувати, захищати, в тому числі свої фортифікаційні споруди й свою землю.

"В Оттавській конвенції є певна процедура, але завдяки нашому Міністерству закордонних справ і Верховній Раді ми не вийшли, а зупинили Оттавську конвенцію на території України. Тому процес виходу не займатиме пів року, як прописано в конвенції. Нам це нам дасть можливість відразу після підписання цього законопроєкту на наступний день використовувати, виготовляти й отримувати від наших партнерів протипіхотні міни, які дозволять нам краще обороняти нашу землю", - розповів нардеп.

За його словами, проголосувавши за цей законопроєкт, Україна не лише фізично, а і юридично захищає бійців на полі бою "від того, що до них можуть бути претензії щодо захисту нашої держави".

Костенко сказав, що країни-сусіди України, які зрозуміли загрозу Росії та межують з нею, а саме Польща, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, також анонсували вихід з конвенції, оскільки Росія є загрозою і водночас не є частиною цієї конвенції. В Україні окупанти кожного дня використовують протипіхотні міни на полі бою, мінують території й вбивають і мирних громадян, і військових.

"Ми вийшли з конвенції тільки сьогодні, як тільки президент підпише, я думаю, через хвилину вона відразу почнеться і ми почнемо використовувати, в тому числі й свої протипіхотні міни. Я скажу так, хто б там що не говорив, протипіхотні міни - це не складне озброєння, але дуже ефективне і налагодити мільйонне виробництво не складно. Я думаю, конструктори уже мають відповіді на ці питання", - зазначив Костенко.

Нардеп додав, що, на його думку, це суттєво вплине на ситуацію на полі бою, оскільки Україна зможе встановити міни, наприклад, поблизу фортифікацій та уздовж кордону з Білоруссю.

"Щодо мінного поля, коли ми говоримо часто про фортифікації, що вони є ненадійними, десь ворог їх захоплює, десь він проходить, десь вони не побудовані. З військового погляду, комунікації або має хтось охороняти, або мають бути комбіновані інженерні загородження з мінно-вибуховими. Одне без одного не працює. Зараз ми зможемо фортифікації посилити мінними загородженнями і це суттєво збільшить наші оборонні можливості. Це факт", - підсумував він

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Член оборонного комітету ВР, нардеп Олександр Федієнко нагадав, що Оттавська конвенція забороняє використовувати протипіхотні міни, як негуманний вид зброї.

"Але, якщо країна перебуває в стані активної фази війни, то цій країні буде заборонено вихід з конвенції. Тут є така трошки юридична, на жаль, колізія і це треба визнавати. Але при цьому Рада національної безпеки і оборони України винесла відповідне рішення і президент вніс в парламент відповідний законопроєкт. Парламент підтримав його за основу та в цілому. Далі дивитимемося, я це питання рухатиметься у міжнародному просторі. Але принаймні Україна в односторонньому порядку заявила про вихід з Оттавської конвенції й можливо потім застосування протипіхотних мін для розбудови фортифікаційних споруд", - заявив він.

Нардеп теж вказав, що з Оттавської конвенції вже вийшли практично всі країни, які межують з Білорусією і Росією і зараз планують мінувати прикордонні території, щоб не дозволити просування можливого ворога, який буде атакувати їхню територію.

"Також хочу нагадати, що протипіхотні міні постачаються нашими партнерами і виробляються на території України. Якого класу ці міни я розголошувати не можу", - додав він.