У ЗСУ спростували інформацію про нібито застосування РФ авіабомби ОДАБ-9000

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

"Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано", - зазначив Саранцев.

За його словами, окупанти застосували боєприпас меншої ваги та потужності, вибух якого вони використали для створення "ефектної картинки".

Речник також наголосив, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Зазначимо, що раніше у російських Telegram-каналах поширили інформацію про нібито застосування ОДАБ-9000 у Вовчанську.