Росія вперше на фронті застосувала нову авіабомбу ФАБ-3000 М-54: ISW розповів деталі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що випробування відбулися 20 червня біля Липців Харківської області. За даними російських джерел, ФАБ-3000 М-54 спричинить значні руйнування, навіть якщо вона впаде за 10 метрів від наміченої точки.

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Нижегородської області вперше оголосив про серійне виробництво ФАБ-3000 М-54, варіантів німих бомб вагою понад 3000 кілограмів, які можна переробити в керовані плануючі бомби з додаванням модифікації UMPC.

Раніше росіяни високо оцінювали виробництво авіабомб, але зазначали, що їх вага та загальні розміри ускладнять доставку більшості російських тактичних літаків. Аналітики вважають, якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із FAB-3000, то вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі.