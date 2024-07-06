У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених військових

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Основною вимогою для адаптивного одягу стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість. У комплект буде входити майка, шорти, штани, футболка та реглан.

"Весь одяг має розстібатися по бокових швах на яких будуть спеціальні текстильні застібки, що не повинні торкатися шкіри хворого та викликати подразнення. Ці та інші технологічні особливості передбачені для того, щоб комплект одягу був зручним навіть для малорухливих поранених", - кажуть у міністерстві.

Розмірна сітка костюмів передбачена у 5 розмірах та матиме 3 зрости. У Міноборони наголошують, що одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.

"Наша мета, щоб кожний поранений отримував цей набір. Адже більшість з них після евакуації з поля бою до стабпунктів чи госпіталів залишаються без необхідних предметів одягу першої потреби. Попереду ще велика нормотворча і випробувальна робота, але основний крок уже зроблено" - заявила заступницям міністра оборони Наталія Калмикова.

Наразі кілька моделей українських виробників знаходяться на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.