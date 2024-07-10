Удар по Києву 8 липня: в МВА розповіли про стан потерпілих

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що серед 38 потерпілих шестеро перебувають у важкому стані.

Крім того, в дитячих лікарнях міста розміщені 6 дітей з лікарні "Охматдит", куди також влучила російська ракета 8 липня.

Загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області знаходяться 100 маленьких пацієнтів дитячої лікарні.