Удар по Києву 8 липня: в МВА розповіли про стан потерпілих
Станом на ранок середи, 10 липня, у лікарнях Києва госпіталізованими залишаються 38 людей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару росіян по столиці 8 липня
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Зазначається, що серед 38 потерпілих шестеро перебувають у важкому стані.
Крім того, в дитячих лікарнях міста розміщені 6 дітей з лікарні "Охматдит", куди також влучила російська ракета 8 липня.
Загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області знаходяться 100 маленьких пацієнтів дитячої лікарні.
- 10 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у Києві через масовану ракетну атаку 8 липня, через яку загинули 33 людини, 121 - отримала поранення.
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