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Удар по Сумах: потрібне стратегічне рішення для захисту від "шахедів", - авіаексперт Храпчинський

Тетяна Нижник
28 вересня, 2024 субота
12:15
Війна з Росією HIMARS

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський прокоментував подвійний удар російських БПЛА по медзакладу в Сумах 28 вересня

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Кількість застосування росіянами "шахедів" по території України значно збільшилась. Якщо раніше вони застосовували до 400 одиниць на місяць, то зараз близько 1200. Ми стикаємося з необхідністю посилення можливостей протиповітряної оборони, наприклад, шляхом збільшення систем ППО та систем радіоелектронної боротьби.

Путін заявляє про збільшення спроможності виробництва БПЛА. Вони намагаються створити технологічні партії, на яких будуть проводитися певні розробки. Тому нам потрібне стратегічне рішення. Зокрема, йдеться про далекобійні удари по засобах виробництва РФ. Настав час активніше спілкуватися з нашими західними партнерами щодо зменшення потенціалу Російської Федерації шляхом ударів по їхній території. Жодна протиповітряна оборона, навіть якщо всі Повітряні сили стануть на бік України - вони не зможуть захистити від такої російської навали дронів", - повідомив Храпчинський.

Більше того, РФ активно модернізує свої дрони. В них уже є Starlink для забезпечення зв’язку, зауважив авіаексперт.

"Росіяни можуть використовувати їх не тільки як ударні дрони, а й для збору інформації. Ми позбавили їх очей через вибиття радіолокаційних систем, таких як А-50 і дальнього радіолокаційного виявлення, за допомогою яких вони бачили більшість території України. Надалі ми почали працювати проти їхніх розвідувальних дронів зенітними дронами, і це теж успішно виходить. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що кількість зброї, яку використовує РФ, і ті КАБи, які вони використовують щоденно по території Харківщини, Сумщини, а зараз уже й Запоріжжя, можна знищити лише за допомогою стратегічних рішень, тобто ударів по території Російської Федерації, по виробничих потужностях і складах", - резюмував він.

  • Уранці суботи, 28 вересня, російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 7 людей і зазнали поранень ще 12, серед них поліціянти.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
ППО
російська армія
Захід
Суми
окупанти
безпілотник
допомога Україні
ракетний удар
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