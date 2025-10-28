Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Прильоти по дамбі в районі Білгорода - це абсолютно прикладна історія, бо руйнуючи цю греблю, ми затоплюємо окопи росіяни, які там рясно накопані в районі Безлюдівки, і в районі Нової Таволжанки, в районі Граховки. Кожен може відкрити мапу, подивитися, що саме ці населені пункти перебувають в поймі річки Оскіл, яка на певному проміжку перекрита дамбою Білгородського водосховища", - заявив він.

Селезньов зазначив, що підтоплення відбувається поступово, а цивільному населенню ця загроза не несе проблем.

"А от військовим, які перебувають там, несе і ми маємо вже чимало фото та відеопідтверджень цих проблем. І ключове, як завжди, диявол криється в деталях. Колись у довоєнний час, я бував поблизу цієї дамби і місток, який знаходиться дещо нижче по течії автомобільний, я його так само переходив, маючи можливість оцінити масштаб, об'єми тієї самої греблі і Білгородського водосховища. І розумію те, що якщо і далі буде відбуватися витік води, проблеми у росіян будуть зокрема на Вовчанському напрямку, бо згодом річка Оскіл добряче затопить не лише інженерні фортифікації, бліндажі, окопи, а і зруйнує всі переправи, які ворог активно використовує для забезпечення логістики своїх військ, що діють на напрямку на Вовчанськ, а також на напрямку на Липці", - вважає експерт.

Він вважає, що це чудовий результат ефективного застосування наших ресурсів.

"Він створює неабиякі проблеми для російської логістики і я певен в тому, що далі буде. Яка доля надалі буде чекати російських вояків, які опинилися відрізаними від основних сил течією річки Сіверський Донець побачимо згодом, але те, що їм там буде непереливки, особливо за умови того, що попереду на нас чекають період з низькими температурами, це факт", - підсумував Селезньов.