Удари по критичній інфраструктурі РФ завдають втрат до 30%, - Скібіцький

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Скібіцького, операції з ураження ключових інфраструктурних об’єктів у Росії проводяться за чіткими планами розвідки та військового керівництва.

"Плани у нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні обʼєкти. Результатом роботи по нафтопереробних підприємствах, по базах зберігання пального є очевидними", — зазначив він.

Скібіцький уточнив, що цільові удари спрямовані на об’єкти, що забезпечують ведення війни супротивника — паливну інфраструктуру, логістичні вузли та виробничі потужності. За його оцінкою, через систематичні ураження таких об’єктів Росія вже зазнає значних втрат: "Від 27 до 30% складають втрати РФ шляхом завдавання наших ударів".

Крім того, заступник начальника ГУР повідомив про розширення оперативних можливостей: "Зараз ми можемо завдавати удару на 1 500 км і далі, для того, щоб уразити найбільш критичні, найбільш важливі цілі на території Росії, які забезпечують ведення війни". Це, за його словами, дає змогу вражати об’єкти, розташовані далеко від українського кордону, що мають стратегічне значення для забезпечення російських військ.

Удари координаційно плануються з урахуванням розвідданих і спрямовані на максимальне послаблення можливостей супротивника без шкоди для цивільної інфраструктури, де це можливо. Ефект від діпстрайків, за оцінками фахівців, проявляється не лише у тимчасовому виведенні підприємств з ладу, а й у порушенні ланцюгів постачання пального, що ускладнює забезпечення бойових дій противника.

У командуванні також кажуть, що робота з підбору пріоритетних цілей триває і буде коригуватися залежно від оперативної інформації та отриманих розвідувальних даних.