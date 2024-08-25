Удари по Москві та Санкт-Петербургу не змусять РФ забрати свої війська з території України, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Україна може завдавати ударів по території РФ. Зокрема, по Москві та Санкт-Петербургу. Втім, це не змусить Росію забрати свою окупаційну армію з території України. Для України такі удари важливі лише з погляду знищення їхніх військових обʼєктів та інших важливих обʼєктів. Це дозволить нам зменшувати їхні можливості для ведення бойових дій. Однак такі удари точно не стануть гарантією того, що вони просто заберуться з усієї території України", - пояснив Коваленко.

Експерт зауважив, що для того, щоб змусити Кремль забрати свою російську окупаційну армію з території України, потрібен значно вагоміший аргумент.

25 серпня у The Guardian з посиланням на власні джерела повідомили, що Росія розглядатиме переговори з Україною лише коли вважатиме, що Київ може "загрожувати Москві й Санкт-Петербургу"