Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ

"Звичайно удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів", - сказав Годжес.

Він також наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії.

Також, на його думку, 2024 рік буде роком промислової конкуренції.

"І Україна, і Захід мають виграти ці змагання. Йдеться про виробництво боєприпасів, а також ремонт і обслуговування техніки, аби українці могли ремонтувати на місці пошкоджене озброєння, а також посилення запасів боєприпасів", - сказав Бен Годжес.

Україна, на його думку, повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити півострів непридатним для російських військ.

"Я би не очікував драматичного падіння здатності України оборонятись. Робота (нового командувача ЗСУ) Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але тут промислова конкуренція має зіграти свою роль, при тому, що українській армії необхідні нові підрозділи, аби забезпечити ротацію", - сказав генерал.

16-й щорічний Київський безпековий форум проходить 21-22 березня, він організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".