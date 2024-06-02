Ударом РФ пошкоджено цивільний порт. Перед цим Труханов заявляв про вибух в Одесі
Вдень неділі, 2 червня, в Одесі прогримів вибух. Внаслідок удару російської армії пошкоджено портову інфраструктуру
Про це інформують Військово-Морські сили України.
Про вибух в Одесі повідомив міський голова Геннадій Труханов об 11:43.
Згодом у ВМС повідомили, що армія РФ завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.
"Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється. Кораблі та катери Військово-Морських сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку", - йдеться у повідомленні.
Також українські військові зазначили, що своєю чергою російські пропагандисти взялися поширювати фейк про нібито знищення кораблів та катерів Військово-Морських сил ЗС України та закликали українців не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки.
- У неділю, 2 червня, росіяни обстріляли з РСЗВ об'єкти інфраструктури Шосткинського району Сумської області.
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