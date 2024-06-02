Ударом РФ пошкоджено цивільний порт. Перед цим Труханов заявляв про вибух в Одесі

Про це інформують Військово-Морські сили України.

Про вибух в Одесі повідомив міський голова Геннадій Труханов об 11:43.

Згодом у ВМС повідомили, що армія РФ завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

"Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється. Кораблі та катери Військово-Морських сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові зазначили, що своєю чергою російські пропагандисти взялися поширювати фейк про нібито знищення кораблів та катерів Військово-Морських сил ЗС України та закликали українців не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки.