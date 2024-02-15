Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Країна не погодилась із новими заходами через наявність у списку китайських компаній
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Financial Times.
Зазначається, що на засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій. Він спрямований проти майже 200 людей та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Кремлю у військових діях.
Натомість один із посадовців розповів Financial Times, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній. Водночас інший урядовець розповів, що угорський посол "попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".
- До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.
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