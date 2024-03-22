Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 22 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене енергетиці. Було ухвалено кілька закритих рішень
Про це він написав у Telegram.
Учасники засідання заслухали звіти про перебіг відновлювальних робіт після масованої атаки РФ уранці 22 березня, підключення будинків до світла, води й тепла, забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.
"Голови правління Укренерго Володимир Кудрицький та Нафтогазу Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні", - розповів Зеленський.
За його словами, Ставка ухвалила "кілька закритих рішень". Також він зазначив, що Україна потребує для самозахисту достатньої кількості сучасних систем ППО. Зеленський наголосив, що за цим напрямом Україна щодня працює разом із партнерами.
- Російська армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Окупанти переважно цілилися в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Унаслідок атаки пошкоджено Дніпрогес, стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро, забруднено ґрунти. Також загинула людина.
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