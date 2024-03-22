Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки

Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки

22 березня, 2024 п'ятниця
17:58
Війна з Росією на фото Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 22 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене енергетиці. Було ухвалено кілька закритих рішень

Про це він написав у Telegram.

Учасники засідання заслухали звіти про перебіг відновлювальних робіт після масованої атаки РФ уранці 22 березня, підключення будинків до світла, води й тепла, забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою. 

"Голови правління Укренерго Володимир Кудрицький та Нафтогазу Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні", - розповів Зеленський.

За його словами, Ставка ухвалила "кілька закритих рішень". Також він зазначив, що Україна потребує для самозахисту достатньої кількості сучасних систем ППО. Зеленський наголосив, що за цим напрямом Україна щодня працює разом із партнерами.

  • Російська армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Окупанти переважно цілилися в об'єкти енергетичної інфраструктури.
  • Унаслідок атаки пошкоджено Дніпрогес, стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро, забруднено ґрунти. Також загинула людина.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ракетний удар
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
ДніпроГЕС
22 березня, 2024 п'ятниця
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
22 березня, 2024 п'ятниця
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
18:38
Бен Годжес на КБФ
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ
18:24
Олексій Навальний
ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального
18:20
Ексклюзив
Забрудження річки Дніпро
Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогес вплине на наступний опалювальний сезон
18:12
Інфографіка
мери
Скільки заробляють мери українських міст. Рейтинг зарплат і аналіз декларацій за 2022 рік
18:04
Світлана Малькова
Призерка ЧЄ з Миколаєва була вимушена виступати на Кубку світу з росіянами на наступний день після загибелі її матері через ракетний удар РФ. Подробиці
18:00
OPINION
Василь Зима
Удари по російських НПЗ заважають американським стратегам
17:57
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Не може російський месенджер настільки вільно існувати в українському інформпросторі: медіаекспертка Лигачова про регуляцію роботи Telegram
17:56
Ексдиректора держпідприємства Міноборони та бізнесмена викрили на хабарі у $600 тис.: деталі
17:49
Нирка сину
У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
17:45
радбез ООН
Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні
17:31
діти
Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій
17:30
OPINION
Євген Пастухов
Футбол. Трихвилинний порятунок Зениці
17:28
штучний інтелект
У США ухвалили закон, який захищатиме музикантів від загрози ШІ
17:20
Ціни на пальне, АЗС
Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: що відомо
17:20
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ
17:14
ґрати
Передавав дані про локації оборонних заводів на Житомирщині: російського агента посадили на 15 років
17:12
Гітанас Науседа
Україна може отримувати від заморожених у ЄС активів РФ понад €2 млрд на рік, - президент Литви Науседа
17:12
Оновлено
Атака РФ на Запоріжжя: серед загиблих – дитина, кількість поранених зросла до 25
16:57
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні РФ відстріляла місячний запас виробництва ракет Х-101: Defence Express про ракетну атаку 22 березня
16:57
Оновлено
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Росія перебуває у стані війни з Україною. У ЄС відреагували
16:55
Хусрав Тоіров
"Шахтар" знайшов покарання для футболіста за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією
16:50
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені
16:41
Маріуполь
У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд
16:41
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
16:31
канабіс
Парламент Німеччини ухвалив закон про часткову легалізацію вживання канабісу
16:26
На фото: Voices Are Rising
"Океан Ельзи" презентував пісню, яка увійде до першого англомовного альбому в історії гурту
16:25
Володимир Путін
Інформація про готовність РФ наступати на Сумщину з півночі не відповідає дійсності, - ЦПД
16:21
Ексклюзив
Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ
У Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
16:14
Оновлено
ДніпроГЕС
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
16:12
Рада безпеки ООН
Росія і Китай заветували в ООН резолюцію США про негайне припинення вогню в Газі
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Обстріл Дніпрогесу: спроба нового бліцкригу
16:00
міністр оборони Франції Лекорню
Німеччина та Франція дозволили виробнику танків KNDS створити підрозділ в Україні
15:58
На фото: Емманюель Макрон
"Жорсткіша позиція щодо Москви": у Франції обговорюють фото Макрона, який бʼє боксерську грушу
15:45
робот Magurus Wolf R1
Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот
15:43
Анонс
Business Wisdom
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
15:35
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розкол між Зеленським та "Слугами Народу". Як Банкова втрачає контроль над монобільшістю
15:29
На фото: Андрій Білецький
Авдіївку можна було утримувати за двох складових: командир 3-ї штурмової бригади Білецький на Київському безпековому форумі
15:28
Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками
15:27
Олександр Павлюк
РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога
15:26
дощ
Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV