Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він написав у Telegram.

Учасники засідання заслухали звіти про перебіг відновлювальних робіт після масованої атаки РФ уранці 22 березня, підключення будинків до світла, води й тепла, забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

"Голови правління Укренерго Володимир Кудрицький та Нафтогазу Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні", - розповів Зеленський.

За його словами, Ставка ухвалила "кілька закритих рішень". Також він зазначив, що Україна потребує для самозахисту достатньої кількості сучасних систем ППО. Зеленський наголосив, що за цим напрямом Україна щодня працює разом із партнерами.