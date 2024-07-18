Україна блокуватиме російські радіосигнали у прифронтових регіонах
У прифронтових областях України, а саме Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій, блокуватимуть радіоелектронні сигнали Росії
Про це заявив на засідання уряду прем’єр-міцністр України Денис Шмигаль.
За його словами, 18 липня Кабінет міністрів окремим розпорядженням поширює систему спеціального радіомовлення на Донеччині Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі.
Вона, зокрема, передбачає блокування ворожих радіоелектронних сигналів.
- 14 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня.
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