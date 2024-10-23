"Україна дасть вам притулок": проєкт "Хочу жити" закликав військових КНДР здаватися у полон

Про це йдеться у Telegram-каналі проєкту.

"Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон!" - йдеться в повідомленні.

У "Хочу жити" зазначили, що Україна дасть військовим з КНДР притулок, та наголосили, що українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів.

"Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування та медичне обслуговування", - додали в проєкті.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї. За його словами, Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї.

Сьогодні, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.