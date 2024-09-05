"Україна давно зробила брудну ядерну бомбу": фейки роспропаганди за 4 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 4 вересня російська пропаганда запустила два гучних фейки.

Фейк: Російський пропагандист Веселовський заявив: "Брудну ядерну бомбу Україна давно вже зробила і готова була б застосувати, але не застосовує".

Спростування: Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань. Тому заяви пропагандистів про "брудну бомбу" – фейк, в який вірять тільки росіяни.

Фейк: Представниця МЗС Росії Захарова заявила: "Колективний Захід є головним замовником і підбурювачем агресії київського режиму".

Спростування: Заява російської пропагандистки не витримує ніякої критики та не має меж цинізму. Саме РФ напала на суверенну державу, щодня вбиває українців і знищує цілі міста. Є тільки один агресор, ім'я якого – Росія.