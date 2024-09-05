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"Україна давно зробила брудну ядерну бомбу": фейки роспропаганди за 4 вересня

Влад Дідусь
5 вересня, 2024 четвер
00:02
Війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 4 вересня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 4 вересня російська пропаганда запустила два гучних фейки.

Фейк: Російський пропагандист Веселовський заявив: "Брудну ядерну бомбу Україна давно вже зробила і готова була б застосувати, але не застосовує". 

Спростування: Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань. Тому заяви пропагандистів про "брудну бомбу" – фейк, в який вірять тільки росіяни. 

Фейк: Представниця МЗС Росії Захарова заявила: "Колективний Захід є головним замовником і підбурювачем агресії київського режиму".

Спростування: Заява російської пропагандистки не витримує ніякої критики та не має меж цинізму. Саме РФ напала на суверенну державу, щодня вбиває українців і знищує цілі міста. Є тільки один агресор, ім'я якого – Росія.

  • 3 вересня ворожі ресурси запустили фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
пропаганда
ядерна бомба
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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