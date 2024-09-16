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Україна допустила до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
21:26
Війна з Росією Roshel Senator MRAP

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP канадського виробництва

Зміст

Про це йдеться у відомстві.

Roshel Senator MRAP мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Зазначається, що бронеавтомобілі конструктивно складаються з монолітної бронекапсули й зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. 

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Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапа Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції. Натомість для ЗСУ автівку удосконалили - вона отримала броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків.

Крім цього, канадська бронеавтівка отримала посилену ходову частину, механізм повного приводу, та 6,7-літровий "всеїдний" турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та "нічне" світло.

Від початку широкомасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

  • Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс "Чорна вдова".
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
Канада
ЗСУ
Військові новини
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