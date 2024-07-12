Можна пережити будь-яку катастрофу: що таке бронемашина Roshel Senator і як українці в Канаді роблять техніку для ЗСУ

Що таке бронеавтомобілі Senator

Senator – це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550. На початку Senator APC призначався виключно для правоохоронних служб та державних установ. Кожен автомобіль готувався індивідуально, а тому навіть орієнтовної вартості Roshel Senator не називають – вона залежить від комплектації.

Машина має броньовані кузов та скло, що здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібр. Сталевий кузов "Сенаторів" також захищений від вибухів і може витримати підрив гранати чи міни. Крім того, бронемашина обладнана системою захисту від зброї масового ураження.

Фото: roshel.ca

"Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни. Тож 6-7 пасажирів та водій усередині бронемашини зможуть пережити, практично, будь-яку катастрофу", – описує Roshel Senator портал "Мілітарний"

На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, розрахований на кулемет (7,62-мм або 12,7-мм) або 40-мм автоматичний гранатомет.

Машина оснащується двигуном Ford 6,7 TD V8, потужністю 400 к.с. Може перевозити до 12 осіб. Шини автомобілів обладнані системою RunFlat із підкачуванням на ходу.

Бронемашини Roshel Senator в Україні

Про передачу перших восьми машин Україні тодішня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила ще в квітні 2022 року. Того ж року восени у мережі було опубліковане відео, з бронемашиною Senator, ураженою артилерійським снарядом. Попри пошкодження вона змогла ефективно захистити екіпаж.

На початку 2023-го стало відомо, що Канада до літа передасть Україні ще 200 бронемашин Senator, вартістю понад 90 млн доларів. Тоді ж канадські журналісти із СВС підготували репортаж, де досвідом використання "сенаторів" ділилися прикордонники, що захищають кордон із Білоруссю. Один із них відзначив маневреність машини: "Дуже прудко набирає швидкість і доставить нас у потрібні місця та здійснить евакуацію, якщо це знадобиться на полі бою". Його колеги також називають бронеавто швидким і кажуть, що всередині неї "почуваєш себе безпечно".

Крім прикордонників Roshel Senator точно були на озброєнні в 44-ої окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола. У грудні 2023-го року канадська компанія Roshel передала Україні вже 1000-ий броньований автомобіль сімейства Senator. У тому числі на базі "Сенатора" були створені командно-штабні автомобілі. Станом на червень, Roshel відправила в Україну 1140 машин Senator.

Як Roshel Senator змінився в Україні і що таке Senator MRAP

Канадські бронеавтомобілі неідеальні, визнавали захисники України. Техніка, яку розробляли для поліцейських, інкасаторів та прикордонників, була придатна для виконання не всіх завдань у прифронтовій зоні. Так у своєму блозі офіцер Нацгвардії відзначає такі мінуси, як слабку ходову частину, що заривається в землю і перегрівається на українському бездоріжжі, а також трансмісію.

Бронемашина Roshell Senator посеред українського бездоріжжя

Щоб виправити недоліки та пристосувати "сенаторів" до умов російсько-української війни, виробники направили в Україну своїх людей, які збирали відгуки операторів, фотографували та робили звіти для головного офісу. Як наслідок – вже через рік Roshel презентувала Senator у версії MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – машина із захистом від мін і засідок).

Бронемашина успішно пройшла серію випробувань, балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.

Фронтова версія отримала багато змін, порівняно із базовою. Новий бронеавтомобіль має покращений захист, що має витримувати калібри до 7,62 × 39 мм на відстані 30 метрів зі швидкістю 695 м/с, а також 6 кг вибухової речовини, протитанкові міни під будь-яким колесом або під днищем машини.

"Новий бронеавтомобіль має V-подібну форму днища корпусу, а в його салоні встановлені спеціальні сидіння з амортизацією. Такі рішення призначені для мінімізації впливу енергії вибуху на екіпаж всередині при підриві на вибуховому пристрої (міни, тощо)", – пише Defencs Blog.

У Senator змінили ходову частину: посилили стійки амортизаторів, ресори, рульову тягу. Важливою є зміна двигуна. На MRAP встановили менш екологічний двигун стандарту Euro 2.

"Це зробили, щоб можна було на передку лити соляру з великим вмістом сірки (т.зв. "брудну соляру"), адже на передовій немає сучасних заправок. Щоб можна було зливати пальне з танків, БТРів, а двигун усе це легко перетравлював", – пояснили у відеоогляді на блозі Big Test.

Також з'явилася електрична лебідка з можливістю підключенням дистанційного керування. Це дуже важливо на фронті, бо дає можливість тягнути причіп, гармату, чи витягнути з багнюки інше авто.

Технічні характеристики Roshel Senator MRAP

Габарити – 6 x 2,4 x 2,5 м,

Радіус повороту – 5,3 м,

Кількість місць для сидіння – до 10, залежно від конфігурації,

Вантажність – 1200-2000 кг, залежно від рівня захисту та встановленого обладнання,

Двигун – 6,7-літровий дизельний V8;

Потужність – 330 к.с. при 2600 об/хв,

Місткість паливного бака – 257 л,

Запас ходу – до 800 км.

Хто виготовляє бронеавтомобілі Senator

Компанія Roshel (Roshel Smart Armored Vehicles) — канадський виробник колісних броньованих та інкасаторських автомобілів і бойових броньованих машин. Назва компанії пов'язана з ініціалами її засновника та генерального директора Романа Шимонова – ізраїльського військового, який 12 років тому переїхав до Канади і відкрив там свій бізнес – виробництво броньованих, інкасаторських автомобілів, спецтехніки та систем контролю. Штаб-квартира розташована в місті Місісаґа, поруч із Торонто.

Великі замовлення бронемашин для України Roshel отримав через репутацію - серед клієнтів компанії фігурували Держдеп та прикордонні війська США, NASA та інші серйозні організації. А також тому, що вчасно зрозуміли потреби ринку.

"Коли почалася війна, ми зрозуміли, що треба швидко переорієнтувати своє виробництво для допомоги ЗСУ, і завчасно підготували всю логістику, щоб швидко та ефективно виробляти бронетранспортери й дати можливість країнам НАТО закуповувати їх у перевіреного постачальника. Підготувавшись заздалегідь, ми мали можливість подвоїти виробничі потужності, щоб реагувати на потреби, що зростають", – розповідав в інтерв'ю Роман Шимонов.

За словами гендиректора компанії, Roshel працюємо у три зміни та без вихідних, адже "йде війна, а в неї немає вихідних та відпусток, тому військові не можуть чекати постачання роками". Зараз на заводах Roshel щомісячно збирають 140 броньовиків, половину з яких відправляють в Україну, повідомляла в червні 2024-го "Економічна правда".

Виробництво бронеавтомобілів Roshel

Що цікаво, на заводах фірми в Канаді працює багато біженців з України. За словами засновника компанії, із понад 500 працівників Roshel майже 200 – саме вихідці з України.

"Приміром, у відділі з виробництва електрокомпонентів вже працюють жінки та люди похилого віку, які нещодавно приїхали з України, оскільки у цьому відділі не потрібна фізична сила, як, наприклад, у машинобудуванні чи металообробці. На такі позиції ми активно набираємо людей. І якщо серед ваших читачів знайдуться ті, хто шукає роботу на виробництві, ми будемо раді запросити їх до нас на завод. Українці, які вже у нас працюють, дуже вмотивовані, адже вони знають, куди йдуть наші автомобілі", – розповідав Шимонов.

Виробництво Roshel Senator в Україні

Раніше бронемашини, виготовлені за океаном, уже вдосконалювали в Україні. Інженери групи "Метінвест" зайнялися виготовленням та встановленням додаткового захисту на різні бронемашини, зокрема розробили дослідний зразок додаткової броні для бронемашин Roshel Senator і встановили його на авто. Наступний крок – відкриття заводу з виготовлення "Сенаторів" безпосередньо в Україні.

У травні генеральний директор компанії Roshel Роман Шимонов заявив, що планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України й вже перебуває "на завершальній стадії".

За його словами, понад 200 біженців з України, які працювали в його компанії та отримали необхідний досвід, прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу вже там. У компанії розраховують, що локалізація виробництва в Європі значно спростить логістику та вихід на нові ринки. Загалом "Рошель" хоче відкрити в Європі два заводи, інший можуть розмістити в Польщі.

Попри те, що українські виробники переконують, що роблять бронеавтомобілі не менш якісно, але дешевше від імпортних зразків, Roshel готовий скласти їм конкуренцію та інвестувати десятки мільйонів доларів у завод в Україні (новий завод у Канаді, скажімо, обійшовся компанії в 65 млн доларів)..

"Україна має потужну інфраструктуру, яка залишилася після розпаду СРСР, і не вся вона використовується ефективно. У вас є дешева електрика, робоча сила, виробничі ланцюги, які вибудовуються, багато людей з вищою освітою. Набираючи українців на роботу, ми бачимо велику різницю порівняно з вихідцями з інших регіонів, де немає культури виробництва", – зазначав гендиректор Roshel.

Втім виробництво в Україні має свої особливості. Шимонов розповідав "Економічній правді", що щойно компанія почала працювати в Україні, то почала отримувати дивні пропозиції з обіцянками познайомити чи звести із кимось із впливових осіб. Канадський підприємець переконує, що веде перемовини лише з офіційними представниками в письмовому вигляді. Однак канадська газета National Post повідомляла, що колишній менеджер компанії Антон Сестріцин після звільнення звинуватив керівництво Roshel у сплаті хабаря українському чиновнику для сприяння в укладенні одного з контрактів. Шимонов переконує, що канадська влада після скандалу провела аудит компанії і не виявила порушень, а проти Сестріцина компанія подала позов за наклеп.