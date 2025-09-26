Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, "Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Міністр оборони під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО заявив, що Україна вже зараз прагне та може відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози.
"Під час розмови ми сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією. "Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що розраховує на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні.
"Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів". Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами", - запевнив міністр оборони.
Також Шмигаль з європейськими партнерами обговорив участь українських виробників у проєкті, зауваживши, що Україна має інноваційні розробки, перевірені на практиці.
"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова", - додав він.
Міністр оборони подякував Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою. Він вважає, що більшість країн-членів НАТО злякалися РФ, тому що знають, що "Росія божевільна".
