Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна готує дипломатичні відповіді на зусилля РФ послабити Саміт миру, - Зеленський

Україна готує дипломатичні відповіді на зусилля РФ послабити Саміт миру, - Зеленський

29 травня, 2024 середа
20:48
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії

Зміст

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Росія вже не зможе зірвати Саміт миру.

"Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розповів Зеленський.

Він додав, що російський тиск є одним із наслідків того, що світ дав РФ занадто багато часу.

"На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - підкреслив український лідер.

Також Зеленський наголосив: Україна готується і до подальшої активності росіян на фронті.

"Чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", - резюмував він.

Саміт миру в Швейцарії

Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії. 

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.

28 травня стало відомо, що верхня палата парламенту Швейцарії на тлі підготовки Саміту миру щодо України підтримала посилення заходів із висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
Президент України
Володимир Зеленський
Читайте також:
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
27 травня, 2024 понедiлок
Ескалація і підвищення ставок – це наш шанс
фейк
28 травня, 2024 вiвторок
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
винищувачі JAS 39 Gripen
28 травня, 2024 вiвторок
Швеція призупинила план постачання винищувачів Gripen в Україну: причина
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
29 травня
22:05
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус виступив проти навчання українських військових німецькими на території України
21:47
Арне Фрідріх і Олександр Зінченко
Ексфутболіст збірної Німеччини і амбасадор Євро-2024 відвідав Україну
21:32
Ексклюзив
Микола Княжицький
У парламенті є впливова група симпатиків російської церкви: Княжицький про затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП
21:07
розмінування
ЄС передав Україні системи розмінування DOK-ING MV-10
20:56
Футболісти збірної
Футболісти збірної України вирушили на Євро-2024 до Німеччини
20:47
Ганс-Дітер Флік
"Барселону" очолив тренер, який виграв ЛЧ та провалився у збірній Німеччини
20:35
Окупанти, кримінал, росіяни
У Санкт-Петербурзі "герой СВО" намагався зґвалтувати 71-річну жінку
20:28
Литва затвердила заборону на ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції
20:25
Оновлено
Верес, УПЛ
УПЛ: результати стикових матчів 29 травня
20:21
"Є цікаві пропозиції": США заявили про "нову мову" щодо вступу України в НАТО на тлі наближення саміту Альянсу
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Літаки AWACS від Швеції можуть повністю змінити правила гри на полі бою. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Митрополит Епіфаній
Відмінність добра і зла набагато глибша, ніж відмінність білого і чорного
20:04
тарифи на електроенергію, лічильник
"До кінця тижня рішення ухвалять": у Міненерго розповіли, якими будуть тарифи на світло
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 826-го дня війни: 10 країн дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, 3-тя штурмова захопила полонених у Тернах
19:49
Денис Малюська
Малюська: 650 колишніх в'язнів уже приєдналися до ЗСУ
19:49
захисні ангари для авіації на аеродромі Маринівка
РФ розбудовує захисні ангари для авіації за 300 км від кордону з Україною, - ЗМІ
19:27
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2905
Ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію біля Часового Яру
19:27
Венсан Компані
"Баварія" призначила новим головним тренером легенду "Манчестер Сіті"
19:15
Презентація фільму 10 років війни
В Києві презентували документальний фільм Еспресо "10 років війни"
19:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 60 боєзіткнень, 19 з них - на Покровському напрямку
19:10
Верховний суд України
Верховний Суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису 2019 року
19:01
HSBC
Найбільший у Європі британський банк HSBC пішов із РФ
19:00
Огляд
фільм з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком
Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном
18:51
Ексклюзив
Літак ASC 890 Швеції
Шалене підсилення можливостей авіації: Defence Express про надання Швецією літаків типу ASC 890
18:45
вимкнення електроенергії
Укренерго не прогнозує відключень світла для споживачів 30 травня
18:42
Андрій Лунін
Лунін заразився грипом і не поїде на фінал ЛЧ, - ЗМІ
18:37
США Україна
У США заявили, що й надалі не дозволяють Україні бити американською зброєю по території РФ
18:33
OPINION
Микола Княжицький
Bloomberg публікує розслідування про те, як Росія надзвичайно широко використовує Telegram для системних інформаційних диверсій в країнах ЄС
18:10
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: загинули 19 людей, пошуково-рятувальні роботи завершено
18:05
медична евакуація
Україна випробувала 9 нових зразків техніки для евакуації з поля бою
18:01
OPINION
Сергій Фурса
Чи є мобілізація проблемою для бізнесу?
17:58
Україна стане першою країною, де можна одружитись онлайн
17:54
Китай Тайвань
У Китаї заявили, що військові навчання є пересторогою владі Тайваню, а не його жителям
17:54
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Канада заявила, що Україна може застосовувати надану нею зброю без обмежень
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Не планує переконувати Путіна: Портников спрогнозував розвиток подій у світі в разі перемоги Трампа на виборах
17:43
Інтерв’ю
Наталія Красненкова – перша українка, яка балотується на місцевих виборах у Керрі.
Українка йде на вибори в Ірландії. Розповідає Наталія Красненкова
17:38
ДПСУ
Прикордонники спіймали "пасажира-невидимку", який намагався незаконно виїхати у Молдову
17:37
Україна ЄС
ЄС планує розпочати з Україною переговори щодо вступу до 1 липня, — Politico
17:21
Окупанти атакували Лиман на Донеччині: поранено 8 цивільних
17:17
Гіркін суд
Суд у Москві виніс вердикт щодо апеляції терориста Гіркіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV