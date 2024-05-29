Україна готує дипломатичні відповіді на зусилля РФ послабити Саміт миру, - Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Росія вже не зможе зірвати Саміт миру.

"Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розповів Зеленський.

Він додав, що російський тиск є одним із наслідків того, що світ дав РФ занадто багато часу.

"На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - підкреслив український лідер.

Також Зеленський наголосив: Україна готується і до подальшої активності росіян на фронті.

"Чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", - резюмував він.

Саміт миру в Швейцарії

Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.

28 травня стало відомо, що верхня палата парламенту Швейцарії на тлі підготовки Саміту миру щодо України підтримала посилення заходів із висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки.