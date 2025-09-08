Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран
Ексклюзив

Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран

Оксана Ліховід
8 вересня, 2025 понедiлок
19:48
Війна з Росією Путін в Кремлі

Україна - лише частина жахливого плану Кремля, спрямованого на відновлення впливу Росії. Війна в Україні може стати початком подальшої ескалації агресії з боку РФ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Сергій Таран.

"Наші західні партнери мають розуміти, що це екзистенційна війна. Але йдеться не лише про Україну. Це та екзистенційна війна, яка для Росії означає, що після України може постати інша країна - можливо, Польща, можливо, вся Європа. Як раніше була Грузія, як була часткова окупація Молдови. Для Росії це екзистенційне питання - відтворення Радянського Союзу", - зазначив Таран.

За словами політолога, без впливу радянської імперії не було б нинішньої Росії. Тому Україна - лише частина цього жахливого путінського плану. Для Росії це стає єдиним сенсом існування.

Політолог також додав, що наразі російська економіка перебуває у кризовому стані. Але російські люди по-іншому сприймають економіку. Для них важлива велич, адже Росія може дати бій.

"Ці економічні негаразди для росіян означають зовсім не те, що означають, наприклад, для американців, французів чи будь-якої іншої нормально розвиненої сучасної нації. Тому російська економіка зараз може витримувати цей санкційний тиск, адже ціна для Росії дуже мала - немає демократії, немає бажання росіян жити краще, але є бажання пишатися невідомо чим.

Тому спосіб тиску на Росію та спосіб домовлятися з нею має бути іншим, ніж із нормальними людьми чи нормальними країнами", - наголосив Таран.

  • У Центрі протидії дезінформації спростували російський фейк про те, що з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тисяч людей, переважно молодих чоловіків та підлітків.
