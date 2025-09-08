Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Сергій Таран.

"Наші західні партнери мають розуміти, що це екзистенційна війна. Але йдеться не лише про Україну. Це та екзистенційна війна, яка для Росії означає, що після України може постати інша країна - можливо, Польща, можливо, вся Європа. Як раніше була Грузія, як була часткова окупація Молдови. Для Росії це екзистенційне питання - відтворення Радянського Союзу", - зазначив Таран.

За словами політолога, без впливу радянської імперії не було б нинішньої Росії. Тому Україна - лише частина цього жахливого путінського плану. Для Росії це стає єдиним сенсом існування.

Політолог також додав, що наразі російська економіка перебуває у кризовому стані. Але російські люди по-іншому сприймають економіку. Для них важлива велич, адже Росія може дати бій.

"Ці економічні негаразди для росіян означають зовсім не те, що означають, наприклад, для американців, французів чи будь-якої іншої нормально розвиненої сучасної нації. Тому російська економіка зараз може витримувати цей санкційний тиск, адже ціна для Росії дуже мала - немає демократії, немає бажання росіян жити краще, але є бажання пишатися невідомо чим.

Тому спосіб тиску на Росію та спосіб домовлятися з нею має бути іншим, ніж із нормальними людьми чи нормальними країнами", - наголосив Таран.