Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
Ексклюзив

Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш

Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
21:01
Війна з Росією ЗСУ

Якщо США будуть і надалі продавати зброю для України, а російські заморожені активи будуть передані Києву, то це може призвести до ситуації, коли в Кремлі самі будуть шляхи до перемирʼя

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив історик, журналіст та викладач в Оксфордському та Стенфордському університетах Тімоті Ґартон Еш.

"Питання полягає в тому, який мінімум нам потрібен від Сполучених Штатів, щоб Україна могла продовжувати оборонятись, Європа - захищати себе і, зрештою, перемогти.На щастя, завдяки розвитку вашої та нашої оборонної промисловості, цей мінімум зменшується. Це розвідка, так звані стратегічні засоби, певні системи, такі як Patriot, які можуть постачати тільки Сполучені Штати, але які Європа може купувати від вашого імені. І, звичайно, це ядерна парасолька для європейських країн НАТО, яка має вирішальне значення", - пояснив 

Втім, як наголосив історик, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від постачання зброї для України, то на Європу й Україну можуть чекати важкі часи.

"Якщо Сполучені Штати готові продовжувати постачати цей мінімум необхідного, продавати Європі за гроші зброю, потрібну і вам, і нам, а також дозволять конфіскувати заморожені російські активи - ті 200–300 мільярдів євро, критично необхідні для підтримки вашої економіки - тоді я вірю, що нам це вдасться. Ми зможемо привести Україну до позиції, коли весь тиск буде на Росії, і вже Путін буде змушений шукати шляхи для угоди чи перемир’я. Але якщо Трамп, який абсолютно непередбачуваний і, на мою думку, не має чіткого стратегічного плану, вирішить відмовитися від одного з цих надзвичайно важливих елементів, нас всіх чекає біда", - підсумував він.

  • Дональд Трамп 25 вересня заявив, що російська армія практично не здобула території, витративши мільйони доларів на бомби й ракети.
  • 26 вересня у The Telegraph із посиланням на джерела написали, що президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
     
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
ЗСУ
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
Читайте також:
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
онячне затемнення
Автор Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
Ганна Гопко
Автор Оксана Ліховід
25 вересня, 2025 четвер
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
21:42
Оновлено
шахед
РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: рух дронів
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
20:28
Близький Схід Ємен нафта
Світові ціни на нафту зросли на понад 4% після ударів українських дронів по РФ
20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
17:26
Віталій Зайченко
Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
17:04
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку
16:59
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV