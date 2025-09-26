Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш

Таку думку в етері Еспресо висловив історик, журналіст та викладач в Оксфордському та Стенфордському університетах Тімоті Ґартон Еш.

"Питання полягає в тому, який мінімум нам потрібен від Сполучених Штатів, щоб Україна могла продовжувати оборонятись, Європа - захищати себе і, зрештою, перемогти.На щастя, завдяки розвитку вашої та нашої оборонної промисловості, цей мінімум зменшується. Це розвідка, так звані стратегічні засоби, певні системи, такі як Patriot, які можуть постачати тільки Сполучені Штати, але які Європа може купувати від вашого імені. І, звичайно, це ядерна парасолька для європейських країн НАТО, яка має вирішальне значення", - пояснив

Втім, як наголосив історик, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від постачання зброї для України, то на Європу й Україну можуть чекати важкі часи.

"Якщо Сполучені Штати готові продовжувати постачати цей мінімум необхідного, продавати Європі за гроші зброю, потрібну і вам, і нам, а також дозволять конфіскувати заморожені російські активи - ті 200–300 мільярдів євро, критично необхідні для підтримки вашої економіки - тоді я вірю, що нам це вдасться. Ми зможемо привести Україну до позиції, коли весь тиск буде на Росії, і вже Путін буде змушений шукати шляхи для угоди чи перемир’я. Але якщо Трамп, який абсолютно непередбачуваний і, на мою думку, не має чіткого стратегічного плану, вирішить відмовитися від одного з цих надзвичайно важливих елементів, нас всіх чекає біда", - підсумував він.