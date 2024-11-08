Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра оборони України Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії, передає пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

"Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", - зазначив виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Він також додав, що якщо випробування пройдуть успішно і буде ухвалено рішення використовувати ці ракети, їхнє виробництво можуть налагодити в Україні.

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет, зазначили в Міноборони.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії.

Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її Україні та випробовувати у бойових умовах.

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", - сказав заступник міністра.