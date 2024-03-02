Україна отримала 50 тисяч аптечок для ЗСУ від Німеччини
Німеччина передала 50 тисяч аптечок для українських військових. Наразі вони вже надійшли на склади та невдовзі будуть передані ЗСУ
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві зазначили, що загалом з Німеччиною укладено договір на 500 тисяч аптечок.
"Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною, – заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. - Кожну з них (з аптечок, - ред.) будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою"
Зокрема, Міністерство оборони готується до підписання нових контрактів, які повністю забезпечать потреби ЗСУ.
"Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання", - підсумувала вона.
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26 лютого уряд Німеччини оновив список нового пакета військової допомоги для України. Туди увійшли артилерійські боєприпаси, дрони та машини розмінування.
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