Україна отримує не всю військову допомогу, яку обіцяє Німеччина, - Bild
Підрахунки, отриманої Україною допомоги від Німеччини, свідчать, що сума надісланих коштів значно менша ніж було обіцяно німецьким урядом
Про це повідомляє Bild.
Уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала 28 млрд євро військової допомоги.
Проте частина із 6 млрд євро (приблизно 2,6 млрд євро), обіцяних німецькою владою Україні, піде іншим країнам та на переозброєння бундесверу, пише видання.
Також у Bild зазначають, що 3,4 млрд євро можуть бути повернуті Німеччині з коштів ЄС.
Отже, реальна військова допомога Україні становить 21,7 млрд євро, що на 23% менше, ніж запевняє німецька влада, пише Bild.
Проте за підрахунками депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса, насправді в Україну надійшло лише 10,2 млрд євро.
"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", – заявив Гедехенс у коментарі виданню.
Він зазначив, що це показує, "що канцлер насамперед стурбований підвищенням власного авторитету і, на жаль, занадто мало щодо України".
- Німеччина 20 жовтня надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону.
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