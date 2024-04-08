Україна отримує не всю військову допомогу, яку обіцяє Німеччина, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала 28 млрд євро військової допомоги.

Проте частина із 6 млрд євро (приблизно 2,6 млрд євро), обіцяних німецькою владою Україні, піде іншим країнам та на переозброєння бундесверу, пише видання.

Також у Bild зазначають, що 3,4 млрд євро можуть бути повернуті Німеччині з коштів ЄС.

Отже, реальна військова допомога Україні становить 21,7 млрд євро, що на 23% менше, ніж запевняє німецька влада, пише Bild.

Проте за підрахунками депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса, насправді в Україну надійшло лише 10,2 млрд євро.

"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", – заявив Гедехенс у коментарі виданню.

Він зазначив, що це показує, "що канцлер насамперед стурбований підвищенням власного авторитету і, на жаль, занадто мало щодо України".