Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ

Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
09:55
Війна з Росією безпілотник

Команда з Києва цього тижня перебуває у Вашингтоні для обговорення деталей угоди, яка передбачатиме або створення українцями дочірньої компанії в США, або безпосередню купівлю БПЛА в України

Зміст

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб України та США, українська команда цього тижня перебуває у Вашингтоні, щоб розробити знакову угоду з адміністрацією Трампа, яка передбачатиме, що Україна поділиться своїми випробуваними в боях технологіями дронів з США в обмін на роялті або інші форми компенсації.

Майбутня угода, яку підтримують президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, стане важливою віхою у відносинах між Вашингтоном та Києвом у сфері безпеки.

Роками українські військові отримували американську зброю, останнім часом за домовленістю, за якою адміністрація Трампа продає зброю європейським країнам, які передають її Києву.

Згідно з новою угодою, Україна використовуватиме свій великий досвід у виробництві та використанні безпілотників для боротьби з російськими військовими. Команда українців на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим у вівторок, 30 вересня, розпочала кількаденні переговори у Вашингтоні з представниками Пентагону та Державного департаменту.

Посадовець уряду США заявив, що угода про безпілотники розроблена для того, щоб дозволити американським військам скористатися конкурентною перевагою України в галузі безпілотних літальних апаратів. Своєю чергою, Київ прагне оплатити високоякісну американську зброю. Він мав на увазі протиракетну систему Patriot, пускові установки Himars, що стріляють ракетами GMLRS, та армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), а також багатоцільовий винищувач ВПС.
Використання Україною ракет ATACMS проти цілей у Росії було предметом розгляду Пентагоном, і з моменту вступу Трампа на посаду жодна ракета не була запущена проти цілей на території Росії. Представники Трампа заявили, що зараз вони зважують зацікавленість України в отриманні американської зброї великої дальності та дозволили надання розвідувальних даних для власних ударів Києва великої дальності по енергетичних цілях у Росії, які переважно здійснювалися за допомогою безпілотників.

За словами людей, знайомих з переговорами, США та Україна вивчають кілька різних механізмів для сприяння передачі технологій безпілотників з Києва до США. Вони включають угоди, за якими українські компанії надають технології та прототипи безпілотників американським компаніям в обмін на роялті, або домовленість, за якою українська компанія створює дочірню компанію в США для виробництва безпілотників. Інша можливість — купівля безпілотників безпосередньо в України для американських військових.

Новини
Світ
Україна
зброя
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
безпілотник
Дональд Трамп
США
Військові новини
зброя для України

Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Автор Юрій Мартинович
2 жовтня, 2025 четвер
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:59
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
18:34
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%
18:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
18:14
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК: один із постраждалих перебуває у важкому стані
18:14
Ексклюзив
ПАРЄ
"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
18:03
OPINION
Як врятувати рядового науковця
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:45
Ексклюзив
Чорнобильська АЕС
Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
Більше новин
