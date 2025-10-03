Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб України та США, українська команда цього тижня перебуває у Вашингтоні, щоб розробити знакову угоду з адміністрацією Трампа, яка передбачатиме, що Україна поділиться своїми випробуваними в боях технологіями дронів з США в обмін на роялті або інші форми компенсації.

Майбутня угода, яку підтримують президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, стане важливою віхою у відносинах між Вашингтоном та Києвом у сфері безпеки.

Роками українські військові отримували американську зброю, останнім часом за домовленістю, за якою адміністрація Трампа продає зброю європейським країнам, які передають її Києву.

Згідно з новою угодою, Україна використовуватиме свій великий досвід у виробництві та використанні безпілотників для боротьби з російськими військовими. Команда українців на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим у вівторок, 30 вересня, розпочала кількаденні переговори у Вашингтоні з представниками Пентагону та Державного департаменту.

Посадовець уряду США заявив, що угода про безпілотники розроблена для того, щоб дозволити американським військам скористатися конкурентною перевагою України в галузі безпілотних літальних апаратів. Своєю чергою, Київ прагне оплатити високоякісну американську зброю. Він мав на увазі протиракетну систему Patriot, пускові установки Himars, що стріляють ракетами GMLRS, та армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), а також багатоцільовий винищувач ВПС.

Використання Україною ракет ATACMS проти цілей у Росії було предметом розгляду Пентагоном, і з моменту вступу Трампа на посаду жодна ракета не була запущена проти цілей на території Росії. Представники Трампа заявили, що зараз вони зважують зацікавленість України в отриманні американської зброї великої дальності та дозволили надання розвідувальних даних для власних ударів Києва великої дальності по енергетичних цілях у Росії, які переважно здійснювалися за допомогою безпілотників.

За словами людей, знайомих з переговорами, США та Україна вивчають кілька різних механізмів для сприяння передачі технологій безпілотників з Києва до США. Вони включають угоди, за якими українські компанії надають технології та прототипи безпілотників американським компаніям в обмін на роялті, або домовленість, за якою українська компанія створює дочірню компанію в США для виробництва безпілотників. Інша можливість — купівля безпілотників безпосередньо в України для американських військових.