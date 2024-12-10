Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей

Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей

Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
01:16
Війна з Росією Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей

Україні в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій п'ятьох українських дітей

Зміст

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна. 

"Ще одне повернення! Ще пʼятеро українських дітей змогли повернутися додому в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA. Серед них троє підлітків, які нещодавно стали повнолітніми, і кожен з них пережив справжні випробування", - йдеться у повідомленні. 

Зарівна розповіла, що одна дівчина разом з мамою після повномасштабного вторгнення мали намір виїхати до Польщі, втім "через певні обставини були змушені натомість виїхати до Росії". За її словами, на території РФ дівчина стикалась із постійним психологічним тиском та впливом пропаганди, але зберегла проукраїнську позицію та мріяла повернутися додому. Наразі вона перебуває у безпеці у Києві. 

"Дмитро також був змушений разом з мамою вирушити до Росії, тікаючи від війни. Проте він завжди прагнув повернутися в Україну, а саме до батька у Львів. Тепер, після довгих років розлуки, хлопець нарешті возз’єднався зі своєю сім’єю. Сашко після вторгнення залишився зовсім сам на окупованій території. Розуміючи, що залишатися в окупації небезпечно, він вирішив звернутися за допомогою, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію", - написала Зарівна. 

Крім того, в Україну вдалося повернути родину з двома дітьми, 11 і 14 років, які на ТОТ через проукраїнські переконання стали мішенню для переслідувань, обшуків та допитів окупаційної влади. Наразі діти з батьками перебувають на території України. 

  • Раніше на підконтрольну територію України повернули сина військовослужбовиці, який 3 роки жив в окупації на Луганщині. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
Читайте також:
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Ексрадник Трампа Стоун розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі. Раніше його визнали винним у лжесвідченні у справі про втручання РФ у вибори в США
Грузія протести
Автор Марина Клюєва
8 грудня, 2024 неділя
Влада Іванішвілі у Грузії стратегічно програла, - політолог Копчак
Ізраїль, ЦАХАЛ
Автор Євген Козярін
9 грудня, 2024 понедiлок
Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
00:48
Ілюстративне
Винищувачі Нідерландів перехопили 3 російські літаки над Балтійським морем
00:22
Укрзалізниця запустила новий поїзд між Харковом і Дніпром
2024, понедiлок
9 грудня
23:40
речник Держдепу США Метью Міллер
"Режим убив сотні тисяч невинних": Держдеп США назвав РФ відповідальною за злочини проти мирних жителів у Сирії
23:24
Євросоюз
Саміт ЄС підтримає Україну та Молдову і засудить дії уряду Грузії, - Радіо Свобода
22:56
Оновлено
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - 51 ворожа атака
22:55
Droid TW 12.7
До експлуатації в ЗСУ допустили роботизований комплекс з кулеметом Droid TW 12.7
22:41
шенгенська віза шенген
Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
22:19
Ексклюзив
Сирія
Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
22:13
Ексклюзив
РФ Сирія
Росія намагатиметься залишити за собою військові бази у Сирії, - політичний аналітик Тишкевич
22:12
контрактна служба
До рекрутингових центрів Сил оборони звернулися вже понад 29 тис. громадян: в яких регіонах найбільше
21:52
Павло Кириленко
У справі ексголови АМКУ Кириленка завершили слідство: йому змінили підозру
21:37
Мер Единбурга Кеммі Дей
Мера Единбурга Дея звинуватили у домаганнях до українських біженок і відсторонили від посади
21:33
Ексклюзив
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
"Перемовини почалися, вимальовуються червоні лінії": Гончаренко про зустріч Зеленського, Трампа і Макрона
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи перекине РФ війська із Сирії на війну в Україні, як армійська авіація полює на ворожі "шахеди", а морські дрони - на гелікоптери. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки
21:00
Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві
20:52
вибух
Другий день поспіль: у Харкові невідомі знову підірвали вибухівку біля відділку поліції
20:44
Президент Сирії Башар аль-Асад
Ознака неспроможності РФ воювати на кількох театрах бойових дій, - Бюро нацбезпеки Польщі про падіння режиму Асада
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росіянам вже не подобається позиція Трампа, - політтехнолог Загородній
20:37
дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
20:03
OPINION
блог Андрій Магера
Не Сирія. Мета Путіна — Україна
19:58
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Полісся" вдев'ятьох програло "Руху", "Динамо" розбило "Олександрію": результати усіх матчів 16-го туру УПЛ
19:53
Глава Пентагону Остін попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії
19:39
Володимир Зеленський
Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку
19:23
ЄС
У ЄС готують санкції проти грузинської влади
19:13
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
19:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї
19:03
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі
19:02
Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року
19:01
Володимир Зеленський
Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський
19:01
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки
18:58
Кая Каллас
Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico
18:54
діти, злочини росії
"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС
18:47
Володимир Зеленський
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
18:39
Ексклюзив
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії
18:37
Золотий глобус
Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами
18:04
електроенергія
Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
18:01
OPINION
Сирія. Смерть диктатури
17:57
Оновлено
Сирійці у Німеччині
Німеччина, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція та Греція призупинили розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
17:46
Time Magazine
Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV