Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Ще одне повернення! Ще пʼятеро українських дітей змогли повернутися додому в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA. Серед них троє підлітків, які нещодавно стали повнолітніми, і кожен з них пережив справжні випробування", - йдеться у повідомленні.

Зарівна розповіла, що одна дівчина разом з мамою після повномасштабного вторгнення мали намір виїхати до Польщі, втім "через певні обставини були змушені натомість виїхати до Росії". За її словами, на території РФ дівчина стикалась із постійним психологічним тиском та впливом пропаганди, але зберегла проукраїнську позицію та мріяла повернутися додому. Наразі вона перебуває у безпеці у Києві.

"Дмитро також був змушений разом з мамою вирушити до Росії, тікаючи від війни. Проте він завжди прагнув повернутися в Україну, а саме до батька у Львів. Тепер, після довгих років розлуки, хлопець нарешті возз’єднався зі своєю сім’єю. Сашко після вторгнення залишився зовсім сам на окупованій території. Розуміючи, що залишатися в окупації небезпечно, він вирішив звернутися за допомогою, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію", - написала Зарівна.

Крім того, в Україну вдалося повернути родину з двома дітьми, 11 і 14 років, які на ТОТ через проукраїнські переконання стали мішенню для переслідувань, обшуків та допитів окупаційної влади. Наразі діти з батьками перебувають на території України.