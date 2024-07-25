"Україна стала економічним та енергетичним тягарем для ЄС": російські маніпуляції за 25 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 25 липня російські пропагандисти запустили дві маніпуляції.

Маніпуляція: Речник кремля Дмитро Пєсков заявив: "Росія загалом відкрита для переговорного процесу, але спочатку потрібно зрозуміти, наскільки готова Україна, уряд країни, українська сторона, і наскільки вона має дозвіл на це від своїх кураторів".

Спростування: Заяви Пєскова є безпідставними. Україна завжди виступала за мирні переговори, але Росія постійно порушує міжнародні закони та суверенітет України, що свідчить про її неготовність до справедливих переговорів та досягнення миру загалом.

Маніпуляція: Тг-канал "ЗеРада" оприлюднив повідомлення: "...Друга Українська республіка до літа 2024 року підійшла в історично найгіршому становищі. Інтереси влади, держави й народу остаточно розділилися... Наприклад, народу терміново потрібен режим припинення вогню, щоб хоч якось підготуватися до зими, а ось для влади припинення вогню – смерті подібно... Для ЄС держава Україна перестала бути політичним та економічним "пирогом" і стала одночасно економічним та енергетичним тягарем".

Спростування: Такі маніпулятивні заяви спрямовані на створення враження катастрофічної ситуації в Україні та мають на меті дезінформувати громадськість і міжнародну спільноту, щоб змусити Україну вести переговори з Росією на її несправедливих умовах. Це частина інформаційної війни, метою якої є послаблення позиції України та примушення її до прийняття умов, вигідних лише агресору.