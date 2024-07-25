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"Україна стала економічним та енергетичним тягарем для ЄС": російські маніпуляції за 25 липня

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
21:39
Війна з Росією Україна ЄС

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 25 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 25 липня російські пропагандисти запустили дві маніпуляції.

Маніпуляція: Речник кремля Дмитро Пєсков заявив: "Росія загалом відкрита для переговорного процесу, але спочатку потрібно зрозуміти, наскільки готова Україна, уряд країни, українська сторона, і наскільки вона має дозвіл на це від своїх кураторів".

Спростування: Заяви Пєскова є безпідставними. Україна завжди виступала за мирні переговори, але Росія постійно порушує міжнародні закони та суверенітет України, що свідчить про її неготовність до справедливих переговорів та досягнення миру загалом.

Маніпуляція: Тг-канал "ЗеРада" оприлюднив повідомлення: "...Друга Українська республіка до літа 2024 року підійшла в історично найгіршому становищі. Інтереси влади, держави й народу остаточно розділилися... Наприклад, народу терміново потрібен режим припинення вогню, щоб хоч якось підготуватися до зими, а ось для влади припинення вогню – смерті подібно... Для ЄС держава Україна перестала бути політичним та економічним "пирогом" і стала одночасно економічним та енергетичним тягарем". 

Спростування: Такі маніпулятивні заяви спрямовані на створення враження катастрофічної ситуації в Україні та мають на меті дезінформувати громадськість і міжнародну спільноту, щоб змусити Україну вести переговори з Росією на її несправедливих умовах. Це частина інформаційної війни, метою якої є послаблення позиції України та примушення її до прийняття умов, вигідних лише агресору.

  • 23 липня повідомлялось, що російські пропагандисти продовжують дискредитувати Україну на Заході - таким чином країна-агресор намагається зменшити підтримку нашої держави.
Теги:
Економіка
Україна
Росія
ЄС
Європа
Дмитро Пєсков
фейк
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Енергетика
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