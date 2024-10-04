Україна в Гаазі: трибунал має зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст

Про це йшлосяу завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі, передає Голос Америки.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", – зазначила Золотарьова.

Вона також наголосила, що Росія збудувала цей міст незаконно, тож має його знести, аби забезпечити прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – йшлося у виступі.

Нагадаємо, що справа, позов у якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення Росією основоположних принципів морського права – права на транзитний прохід, свободи судноплавства, зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.

Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.