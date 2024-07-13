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Україна відновила роботу по ратифікації Римського статуту: в ОП ставлять за мету зробити це до кінця цього року

13 липня, 2024 субота
12:16
Війна з Росією Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що Україна відновила роботу по ратифікації Римського статуту й планує розв'язати це питання до кінця 2024 року

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Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - зазначила Мудра.

За її словами, проблеми з ратифікацією у тому числі пов’язані з тим, що попередні роки були не зовсім коректні комунікаційні меседжі, які мали обґрунтовувати доцільність ратифікації Римського статуту.

"Тому склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", - пояснила вона.

Хибне ставлення полягає у тому, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді. Проте Мудра наголошує, що з юридичного погляду, це некоректне твердження.

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"МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та  пояснювати військовим", - заявила представниця Офісу президента.

Вона нагадала, що Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС.

"Тобто фактично ми уже визнали його юрисдикцію. МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - розповіла вона.

Заступниця керівника ОП підкреслила, що МКС має комплементарний характер, тобто лише доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини. Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.

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"Він не є замінником наших правоохоронних і судових органів. Так, військові бояться, що росіяни фіксують вчинення певних дій нашими бійцями. І що вони будуть намагатися подати це в МКС. Але це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна і судова система не буде розслідувати та забезпечувати відповідальність за злочини", - розповіла вона.

Мудра запевняє, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки вигоди, адже держава стане повноцінною учасницею МКС. Зокрема Україна отримає право пропонувати свого суддю до МКС, зможе брати участь у конференції учасників, тобто впливати на процеси.

"Ратифікація стане поштовхом до гармонізації національного законодавства. Наразі я працюю з військовими, щоб розвіяти їхні страхи, сумніви та спростувати попередньо сформовані некоректні враження", - резюмувала вона.

  • Верховна Рада у 2022 році фактично імплементувала Римський статут в національне законодавство та зробили виключення для наших військових.
Теги:
Світ
Україна
Кримінал
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