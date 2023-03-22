Про це в ефірі Еспресо заявив політик Олег Рибачук.

"Якщо ми говоримо про Римський статут. Якби тут була якась дискусія - нам би сказали, що США та ряд країн також не підписали. Основна причина, чому деякі країни вагаються його ратифікувати, бо це віддає право правосуддя у руки Міжнародного суду. Не українська правова система буде визначати, вчинив ти злочин чи ні, а міжнародна", - сказав він.

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Рибачук додав, що в Україні дуже бояться того, що навіть якісь іноземні експерти будуть визначати, доброчесний суддя чи ні.

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"Уявіть момент, коли ми віддаємо право судити українських громадян. Оце першопричина. Але Україна визнала юрисдикцію МКС на своїй території з моменту нападу РФ на Крим. З 2014 будь-які злочини, які вчиняють на території України, підпадають під юрисдикцію. І визнає Путін чи ні - не має жодного значення", - підсумував політик.