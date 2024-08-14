"Україна захищається": у Держдепі США назвали причину операції в Курській області
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є єдиною причиною операції в Курській області
Про це пише Укрінформ.
"Саме президент Путін вдерся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії", - заявив посадовець.
За його словами, США не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки операції в Курській області. Пател наголосив на підтримці України "в її здатності захищатися", зокрема "коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону".
Водночас Пател додав, що в можливостях використання Україною американської далекобійної зброї "в нашій політиці не відбулося жодних змін".
- The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела написало, що російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
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