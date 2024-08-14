"Україна захищається": у Держдепі США назвали причину операції в Курській області

Про це пише Укрінформ.

"Саме президент Путін вдерся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії", - заявив посадовець.

За його словами, США не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки операції в Курській області. Пател наголосив на підтримці України "в її здатності захищатися", зокрема "коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону".

Водночас Пател додав, що в можливостях використання Україною американської далекобійної зброї "в нашій політиці не відбулося жодних змін".