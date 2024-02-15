Україна зацікавлена в купівлі турецьких винищувачів KAAN, які є конкурентами F-35, – посол Боднар
Україна хоче придбати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN і вже знає, де можна їх використати
Про це CNN Türk заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
За його словами, Україна працює над двигуном для літака.
"Це не нова ідея, переговори почалися ще до війни. У нас є кілька компаній із різним досвідом у проєктуванні двигунів", - сказав дипломат.
"Є такий собі консорціум українських компаній, які конкурують з іншими світовими та вітчизняними виробниками за цей двигун. Але в Україні є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виготовити техніку з тими характеристиками, які дуже потрібні для цього літака", - додав він.
Боднар зазначив, що створення такого проєкту принесе значну користь турецькій стороні, адже власне виробництво, що базується на нових технологіях, - це прогрес не лише у зміцненні обороноздатності, а й у конкурентоспроможності на ринках.
"Я вважаю, що KAAN може мати повний потенціал, аби конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього... Якщо нам вдасться досягти успіху та запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - підкреслив посол.
Відповідаючи на запитання про те, чи планує Україна купити ці винищувачі, дипломат сказав: "Ми будемо не лише купувати, а й використовувати. Ми також знаємо, де це використовувати".
Співпраця з Туреччиною: що відомо про завод із виробництва Bayraktar
8 серпня 2022 року стало відомо, що гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
11 вересня він заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.
28 жовтня Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.
Також 30 квітня 2023 року Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.
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