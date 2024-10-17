Україна знищила 23 російські кораблі, використовуючи різні види зброї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує далекобійну зброю власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі ракети SCALP
Про це президент сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
"На сьогодні по Криму Україна вже працює далекобійною зброєю. Ми працюємо ефективно. Ми вже знищили 23 ворожі кораблі - це колосальний результат. Ми використовуємо різні види зброї - зброю власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі SCALP", - сказав Зеленський.
Президент України також додав, що Україна ніколи не використовувала німецьку далекобійну зброю, тому що Німеччина ніколи її не постачала, але ця зброя нам потрібна.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, представив План перемоги на засіданні Європейської ради.
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