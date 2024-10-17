Україна знищила 23 російські кораблі, використовуючи різні види зброї, - Зеленський

Про це президент сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

"На сьогодні по Криму Україна вже працює далекобійною зброєю. Ми працюємо ефективно. Ми вже знищили 23 ворожі кораблі - це колосальний результат. Ми використовуємо різні види зброї - зброю власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі SCALP", - сказав Зеленський.

Президент України також додав, що Україна ніколи не використовувала німецьку далекобійну зброю, тому що Німеччина ніколи її не постачала, але ця зброя нам потрібна.