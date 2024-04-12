Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд, аби відновити зруйновану Росією медичну інфраструктуру

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило Інтерфакс-Україна.

У МОЗ зауважили, що у 2024 році на відновлення медичної інфраструктури необхідно 0,9 млрд грн. Вони мають бути спрямовані на потреби первинної медичної допомоги та невеликі ремонти, аби відновити роботу закладів охорони здоров'я, передусім - на деокупованих територіях.

Оцінка збитків медичній інфраструктурі через війну РФ проти України містить витрати на її відновлення, додаткове фінансування за програмою медгарантій, які забезпечать діяльність медичних закладів та заробітну плату медикам. Вона також охоплює збитки сфери громадського здоров’я, кошти на потреби епіднагляду, забезпечення готовності реагувати на надзвичайні ситуації, серед яких збільшення видатків на моніторинг якості питної води, імунізацію, а також контроль окремих інфекційних захворювань.

У відомстві зауважили, що фінансування сприятиме прискоренню відновлення пошкоджених закладів, а також розбудові й оновленню застарілих реабілітаційних і психіатричних медзакладів.

Станом на 4 квітня 2024 року в Україні зафіксували 1574 пошкоджених об'єктів у 668 медзакладах, коли 209 об'єктів у 97 медзакладах були зруйновані. Зазначається, що серед останніх 43 є об’єктами вторинної медичної допомоги, а 134 - первинки. Про це свідчить інформація, надана підрозділами охорони здоров'я ОДА та КМДА.

"Інформацію щодо пошкоджень медзакладів на тимчасово окупованих територіях та на територіях активних бойових дій у повному обсязі отримати неможливо", - додають у МОЗ.