Росія здійснила понад 1,6 тис. атак на українські медзаклади, - ВООЗ

Про це повідомляє ВООЗ.

У матеріалі йдеться, що працівники швидкої допомоги та інші співробітники, які обслуговують медтранспорт, мають утричі більший ризик отримати травму або загинути, ніж інші люди, котрі працюють у сфері охорони здоров’я.

Акцентується, що ВООЗ з початку 2024 року підтвердила 68 атак, 12 з яких Росія спрямовувала на служби екстреної медичної допомоги. Унаслідок 7 атак були пошкоджені автівки швидкої допомоги. З 12 атак 3 призвели до поранень та загибелі двох медпрацівників. За словами ВООЗ, це свідчить "про кількість жертв майже в 3 рази більшу, ніж в інших службах охорони здоров’я за той самий період".

Зазначено, що в січні та березні цього року російські атаки були зафіксовані майже щодня переважно з використанням важкого озброєння.

"Ці жахливі дані підкреслюють тиск на українську систему охорони здоров’я. ВООЗ повторює заклик до захисту медичних працівників і пацієнтів, а також до безперебійного надання основних медичних послуг", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.