Росія здійснила понад 1,6 тис. атак на українські медзаклади, - ВООЗ
З початку повномасштабної війни РФ здійснила 1682 атаки на медичні заклади в Україні, які підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони призвели до 128 смертей та 288 поранень медперсоналу й пацієнтів
Про це повідомляє ВООЗ.
У матеріалі йдеться, що працівники швидкої допомоги та інші співробітники, які обслуговують медтранспорт, мають утричі більший ризик отримати травму або загинути, ніж інші люди, котрі працюють у сфері охорони здоров’я.
Акцентується, що ВООЗ з початку 2024 року підтвердила 68 атак, 12 з яких Росія спрямовувала на служби екстреної медичної допомоги. Унаслідок 7 атак були пошкоджені автівки швидкої допомоги. З 12 атак 3 призвели до поранень та загибелі двох медпрацівників. За словами ВООЗ, це свідчить "про кількість жертв майже в 3 рази більшу, ніж в інших службах охорони здоров’я за той самий період".
Зазначено, що в січні та березні цього року російські атаки були зафіксовані майже щодня переважно з використанням важкого озброєння.
"Ці жахливі дані підкреслюють тиск на українську систему охорони здоров’я. ВООЗ повторює заклик до захисту медичних працівників і пацієнтів, а також до безперебійного надання основних медичних послуг", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
- 31 січня Україна заявила у ВООЗ, що російська збройна агресія має критичний вплив на психічне здоров'я українців: більшість громадян потребують психосоціальної підтримки.
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