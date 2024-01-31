"Сектор охорони здоров'я є одним із найбільш постраждалих": Україна розповіла у ВООЗ про наслідки російської агресії

Про це під час сесії Виконавчої ради Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві сказав очільник української делегації, перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров.

"Ми часто чуємо, що здоров’я не повинно бути частиною політичного порядку денного. Або що ВООЗ не є майданчиком для політичних дискусій. Однак війна Росії проти України триває, і ми змушені продовжувати привертати увагу до цієї жорстокої війни та ще раз нагадувати всім про її вплив на глобальне здоров’я", - сказав він.

За словами заступника міністра, сектор охорони здоров’я України є одним із найбільш постраждалих. Станом на зараз, за офіційними даними, на медичні заклади було зафіксовано понад 1498 нападів, у результаті яких загинули 112 осіб і ще 225 людей дістали поранення.

Українська делегація підкреслила, що країна потребує додаткового фінансування від ВООЗ для подолання наслідків війни.