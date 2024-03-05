"Україні, яка спалює твори російської літератури, не місце в ЄС": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 5 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 5 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 березня іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.
Дезінформація: Член Державної ради Франції Арно Кларсфельд написав у X (Twitter): "Україні, яка спалює твори російської літератури, не місце в ЄС. Україна ставить пам'ятники Бандері та спалює книги Пушкіна, Достоєвського, Толстого. Такій Україні не місце в Європейському Союзі".
Маніпуляція: Польське видання Mysl Polska написало: "Проблема в тому, що північноатлантичний піроман готовий підпалити будинки своїх найближчих сусідів (України). А вогонь у такій близькості може легко перекинутися і на наш дім".
Маніпуляція: "Сьогодні Зеленський стверджує, що "16 мільярдів допомоги, зібраних у 2022 році для України", так і не були отримані! Зникли! В одній з найкорумпованіших країн світу, треба сказати, і надані однією з найкорумпованіших інституцій у світі", - французький політик Флоріан Філіппо написав у X (Twitter).
- 4 березня стало відомо, що у соцмережах шириться фейк про те, що нібито на кордоні з країнами ЄС готуються фортифікаційні споруди.
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